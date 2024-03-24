МИД: люди со всего мира выражают соболезнования, пока Киев «пляшет на костях»

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило в Telegram-канале, что люди со всего мира выражают поддержку РФ и выступают с осуждением террористического акта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, в то время как пропагандисты Киева занимаются «пляской на костях».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что на официальные страницы МИД в соцсетях начали приходить десятки сообщений со словами поддержки, соболезнований и солидарности с Россией.

«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях, люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования , а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский стал единственным главой страны, обвинившим РФ в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что слова главы Украины разоблачили его.