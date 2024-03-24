В «Крокус Сити Холл» доставят тяжелую технику для разбора завалов

Губернатор Воробьев: разбор завалов в «Крокус Сити Холле» продолжается

Работа по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет РИА Новости.

Воробьев уточнил, что в настоящее время спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения тяжелую технику — 100-тонный кран. По его данным, понадобится около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены. «Сил и средств достаточно. Поисковые работы продолжаются», — сообщил Воробьев.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. Позже подозреваемых в совершении террористического акта задержали в Брянской области.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура.