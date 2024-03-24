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11:50, 24 марта 2024Россия

Посольства стран ЕС в России приспустили флаги в день траура

Посольства европейских стран и США в России приспустили флаги в день траура

Фото: Shamil Zhumatov / Globallookpress.com

В день общенационального траура России, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле», посольства стран Евросоюза и США приспустили флаги. Об этом сообщает РИА Новости. В том числе так поступили дипмиссии Швеции, Германии, Венгрии и Болгарии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения. В Вашингтоне указали, что за нападением стоят террористы из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». С такими же словами по поводу произошедшего выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно последним данным, число погибших при атаке террористов достигло 133 человек, пострадали 154 человека. В настоящее время разбор завалов сгоревшего комплекса продолжается.

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      Платон Щукин
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