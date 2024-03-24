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01:27, 24 марта 2024Россия

В результате ракетной атаки на Севастополь погиб человек

Губернатор Развожаев: в результате ракетной атаки на Севастополь погиб человек

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В ходе ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что жертвой налета стал 65-летний местный житель. Он погиб после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице. Еще четыре человека пострадали. Кроме того, в районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом, но не взорвалась.

Градоначальник отметил, что налет стал одним из самых массированных за последнее время.

Ранее Развожаев сообщил, что вечером 23 марта над городом было сбито несколько воздушных целей. Он добавил, что в результате атаки ВСУ несовершеннолетний севастополец получил осколочное ранение.

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      Марина Совина
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