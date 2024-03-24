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01:28, 25 марта 2024Россия

В России объявили акцию «Свеча памяти»

Росмолодежь объявила о проведении всероссийской акции «Свеча памяти»
СюжетПожары в России

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Росмолодежь объявила о проведении акции «Свеча памяти», посвященной жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи в Telegram-канале.

Уточняется, что дети, молодые и взрослые люди собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от трагедии.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

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      Юлия Мискевич
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