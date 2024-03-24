В России объявили акцию «Свеча памяти»

Росмолодежь объявила о проведении всероссийской акции «Свеча памяти»

Росмолодежь объявила о проведении акции «Свеча памяти», посвященной жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи в Telegram-канале.

Уточняется, что дети, молодые и взрослые люди собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от трагедии.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.