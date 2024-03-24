В сети обратили внимание на деталь фото предполагаемых террористов из «Крокуса»

Тимофей Ви обратил внимание на положение рук на фото террористов из «Крокуса»

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Своим мнением он поделился в Telegram.

Автор публикации уточнил, что речь идет о снимке на фоне флага «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) — в сети утверждалось, что на кадре с размытыми лицами запечатлены четверо мужчин, напавших на посетителей концертного зала в Подмосковье.

Ви высказался о положении рук участников снимка — на фото видно, что террористы поднимают вверх левую руку. «Это какой-то абсурд, в исламе левая рука считается "грязной". Ею нельзя указывать на Аллаха, только правой. Скажут, что фото отзеркалено? А как же флаг ИГИЛ с печатью пророка? Или это такая камера, которая людей зеркалит, а флаг не зеркалит?» — задался он вопросом.

23 марта в Белом доме выразили соболезнования родным и близким погибших при теракте в Красногорске и указали, что за нападением стоят террористы из «Исламского государства».