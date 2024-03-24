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12:17, 24 марта 2024Интернет и СМИ

В сети обратили внимание на деталь фото предполагаемых террористов из «Крокуса»

Тимофей Ви обратил внимание на положение рук на фото террористов из «Крокуса»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Своим мнением он поделился в Telegram.

Автор публикации уточнил, что речь идет о снимке на фоне флага «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) — в сети утверждалось, что на кадре с размытыми лицами запечатлены четверо мужчин, напавших на посетителей концертного зала в Подмосковье.

Ви высказался о положении рук участников снимка — на фото видно, что террористы поднимают вверх левую руку. «Это какой-то абсурд, в исламе левая рука считается "грязной". Ею нельзя указывать на Аллаха, только правой. Скажут, что фото отзеркалено? А как же флаг ИГИЛ с печатью пророка? Или это такая камера, которая людей зеркалит, а флаг не зеркалит?» — задался он вопросом.

23 марта в Белом доме выразили соболезнования родным и близким погибших при теракте в Красногорске и указали, что за нападением стоят террористы из «Исламского государства».

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