В «Склифе» сообщили о большой выписке пострадавших в «Крокусе» пациентов

Из «Склифа» выпишут большое число пациентов, пострадавших в теракте в «Крокусе»

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского готовятся выписать большое число пациентов, пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил директор НИИ Сергей Петриков, передает РИА Новости.

«Сегодня у нас готовится довольно большая выписка. Это в основном пациенты с отравлением продуктами горения, которые поступали. Они чувствуют себя хорошо и сами уже просятся домой. Поэтому мы не будем препятствовать», — заявил Петриков.

Он также рассказал, что у пациентов в крайне тяжелом состоянии наблюдается положительная динамика. На искусственной вентиляции легких находится только одна пациентка, добавил директор НИИ.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Несколько человек в камуфляже ворвались в зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь из автоматов, а затем устроили пожар. В результате атаки погибли 133 человека, 152 пострадали. 24 марта в России начался общенациональный траур.