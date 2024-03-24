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12:35, 24 марта 2024Мир

В США предрекли катастрофу Украине без помощи Вашингтона

WP: Украине не остановить продвижение российских войск без помощи США
Марк Тиссен и Джордж Буш

Марк Тиссен и Джордж Буш. Фото: Eric Draper / White House photo / Reuters

Без помощи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) не остановить продвижение российских войск в сторону Киева. Об этом в статье для The Washington Post написал бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Без помощи Соединенных Штатов, считает обозреватель, Украину может постичь судьбы других стран, которые США пытались «спасать», например, Афганистана. У ВСУ, отметил он, скоро закончатся как средства ПВО, так и боевые самолеты, поэтому продвижение российских сил на запад страны они остановить не смогут.

«Если контролируемая республиканцами Палата представителей в ближайшее время не примет решение о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году начнет добиваться серьезных успехов на местах», — пишет Тиссен.

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      Алевтина Запольская
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