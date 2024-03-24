Бывший сотрудник Пентагона Брайен: лидеры ЕС понимают грядущее поражение Киева

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) понимают грядущее поражение Украины, которая постепенно терпит крах. Об этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал в материале для Weapons and Strategy.

«Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах», — сообщил бывший сотрудник Пентагона.

Брайен подчеркнул, что именно из-за тяжелого положения Киева президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность отправки западных войск на Украину. По его мнению, это не поможет, поскольку армии стран НАТО не способны противостоять Вооруженным силам России.

«Сухопутные армии Европы малочисленны и неопытны в боевых действиях. Воевать в Афганистане, Ираке или в Сахеле — это не то же самое, что сражаться с современной Российской армией, — отметил Брайен.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят сообщил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала.