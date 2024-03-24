В США заявили о риске обанкротиться в попытке нагнать Россию

Риттер: США рискуют разориться, пытаясь нагнать Россию в военной сфере

США значительно отстали от России в сфере военных технологий, попытка догнать Москву может привести к разорению. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В частности, речь идет о ядерных силах, отметил он. «Мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. (…) Мы сами себя обанкротим», — утверждает Риттер.