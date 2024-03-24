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18:55, 24 марта 2024Бывший СССР

В украинском городе вновь ввели графики аварийных отключений электричества

В украинском Кривом Роге снова ввели графики аварийных отключений электричества

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины снова ввели графики аварийных отключений электричества. Об этом в Telegram сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

По словам представителя местных властей, больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры начнут использовать электрогенераторы.

Аварийные отключения электричества применялись в Кривом Роге 22 марта, после масштабной атаки на объекты критической инфраструктуры. В тот же день стало известно об атаке на ДнепроГЭС — одну из самых мощных украинских гидроэлектростанций. Позже директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что ДнепроГЭС полностью прекратила работу из-за полученных повреждений.

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      Алевтина Запольская
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