В Венгрии заявили о военном психозе политиков в ЕС

Сийярто: лидеры ЕС из-за психоза превращают конфликт на Украине в личное дело

Лидеры Европейского союза (ЕС) превращают конфликт на Украине в личное дело из-за военного психоза. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

Сийярто прокомментировал дискуссии вокруг заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. По его мнению, европейские политики начали терять здравый смысл, а их риторика находится под влиянием военного психоза.

«Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне», — заявил глава МИД Венгрии. Он отметил, что политики начинают превращать конфликт между Россией и Украиной в личное дело и терять здравый смысл. Дипломат подчеркнул, что результатом может стать решение об отправке европейских контингентов на Украину.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о поддержке восточных стран НАТО идеи отправки войск на Украину.