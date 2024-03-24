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06:46, 24 марта 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе находится наготове. Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за публикуемой правительством или МЧС России информацией. Он также отметил, что в случае необходимости следует укрыться в помещении без окон, подземном переходе или здании.

23 марта режим воздушной опасности был введен в Липецкой области. Сообщалось, что рядом с границей региона были обнаружены беспилотники.

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      Марина Совина
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