В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе находится наготове. Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за публикуемой правительством или МЧС России информацией. Он также отметил, что в случае необходимости следует укрыться в помещении без окон, подземном переходе или здании.

23 марта режим воздушной опасности был введен в Липецкой области. Сообщалось, что рядом с границей региона были обнаружены беспилотники.