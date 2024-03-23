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11:49, 23 марта 2024Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Фото: РИА Новости

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за обнаруженных вблизи границы региона беспилотников. О временных ограничениях сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, все силы и средства на территории субъекта приведены в повышенную готовность. Жителям области стоит соблюдать спокойствие, режим воздушной опасности не повлияет на жизнедеятельность, пообещал Артамонов.

В ночь на 23 марта несколько регионов России атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, одними из первых сообщили об уничтожении нескольких БПЛА самолетного типа в Воронежской области.

Позднее стало известно о падении беспилотника в Старооскольском районе Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, БПЛА рухнул на территории одного из предприятий. В результате инцидента никто не пострадал.

В результате атаки украинских беспилотников на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области произошел пожар на колонне первичной переработки. Прилетевший на Новокуйбышевский НПЗ БПЛА удалось сбить без ущерба технологическому оборудованию.

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      Вячеслав Агапов
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