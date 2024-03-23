На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар
РИА Новости: пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области
На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области произошел пожар. Об этом передает РИА Новости.
В Единой диспетчерской службе Куйбышевского района Самары подтвердили факт пожара. «Без подробностей», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее колонна нефтеперерабатывающей установки в Самарской области загорелась после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. На месте работают пожарные расчеты.