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04:51, 23 марта 2024Россия

В российском регионе беспилотник упал на нефтеперерабатывающую установку

Нефтеперерабатывающая установка Самарской области загорелась из-за падения БПЛА

Колонна нефтеперерабатывающей установки в Самарской области загорелась после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточнятся, что сейчас наблюдается факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

Ранее в российском регионе беспилотник ВСУ атаковал предприятие. Это произошло в Старооскольском городском округе Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет», — отметил он.

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      Марина Совина
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