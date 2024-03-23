В российском регионе беспилотник упал на нефтеперерабатывающую установку

Нефтеперерабатывающая установка Самарской области загорелась из-за падения БПЛА

Колонна нефтеперерабатывающей установки в Самарской области загорелась после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточнятся, что сейчас наблюдается факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

Ранее в российском регионе беспилотник ВСУ атаковал предприятие. Это произошло в Старооскольском городском округе Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет», — отметил он.