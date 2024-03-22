В Воронежской области сообщили об уничтожении беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО РФ сбила несколько беспилотников над Воронежской областью

Российская система противоздушной обороны (ПВО) на территории Воронежской области обнаружила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, по предварительной информации, последствий на земле нет. Он указал, что оперативная ситуация находится под контролем. «Опасность применения БПЛА пока сохраняется», — предупредил он.

В ночь на вторник, 19 марта, средства ПВО также перехватили беспилотник в Воронежской области. Никто не пострадал. Дрон повредил остекление в жилых домах и дошкольном учреждении.

Из-за попытки атаки беспилотника в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.