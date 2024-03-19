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10:09, 19 марта 2024Россия

Появились подробности о сбитом над Воронежем беспилотнике

Мэр Воронежа Кстенин: дрон ВСУ повредил остекление в двух жилых домах

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в Воронеже, повредил остекление в жилых домах и дошкольном учреждении. Такие подробности сообщил мэр российского города Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — сообщил он.

Мэр пообещал восстановить поврежденное дроном имущество и поручил руководству управы района определить объемы нанесенного ущерба, чтобы оперативно устранить последствия.

Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник в Воронежской области в ночь на вторник, 19 марта. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки беспилотника в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

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      Анастасия Шейкина
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