Появились подробности о сбитом над Воронежем беспилотнике

Мэр Воронежа Кстенин: дрон ВСУ повредил остекление в двух жилых домах

Сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в Воронеже, повредил остекление в жилых домах и дошкольном учреждении. Такие подробности сообщил мэр российского города Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — сообщил он.

Мэр пообещал восстановить поврежденное дроном имущество и поручил руководству управы района определить объемы нанесенного ущерба, чтобы оперативно устранить последствия.

Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник в Воронежской области в ночь на вторник, 19 марта. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки беспилотника в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.