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01:35, 24 марта 2024Россия

Владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о его судьбе после теракта

Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен после теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить площадку после теракта, передает РИА Новости.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении Crocus Group.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. Сообщалось, что как минимум три верхних этажа «Крокуса» были полностью уничтожены пожаром.

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      Марина Совина
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