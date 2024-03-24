Владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о его судьбе после теракта

Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен после теракта

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить площадку после теракта, передает РИА Новости.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении Crocus Group.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. Сообщалось, что как минимум три верхних этажа «Крокуса» были полностью уничтожены пожаром.

