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07:10, 24 марта 2024Бывший СССР

Во Львовской области прозвучали взрывы

УНИАН: во Львовской области слышны взрывы, объявлен режим воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львовской области Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

Информация о взрывах была опубликована в 6:35 по московскому времени. При этом через пять минут появились данные о новых взрывах, прогремевших в регионе.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о мощных взрывах в Киеве и Львове. Как утверждают очевидцы, было слышно минимум три мощных хлопка в центральных районах украинской столицы.

Взрывы также звучали в Кривом Роге Днепропетровской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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