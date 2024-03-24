Во Львовской области прозвучали взрывы

УНИАН: во Львовской области слышны взрывы, объявлен режим воздушной тревоги

Во Львовской области Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

Информация о взрывах была опубликована в 6:35 по московскому времени. При этом через пять минут появились данные о новых взрывах, прогремевших в регионе.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о мощных взрывах в Киеве и Львове. Как утверждают очевидцы, было слышно минимум три мощных хлопка в центральных районах украинской столицы.

Взрывы также звучали в Кривом Роге Днепропетровской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.