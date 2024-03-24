ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

РИА Новости: ВС России ударили по украинским Су-24 на аэродроме Мартыновка

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, которые ранее атаковали Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, итоги удара по аэродрому до конца неизвестны, однако «можно смело говорить о двух самолетах Су-24». Бомбардировщики, отметил Лебедев, были переделаны под запуски иностранных ракет. Также, добавил он, сдетонировал большой склад авиационных ракет — взрыв услышали и ощутили за 12 километров от аэродрома.

Как утверждает Лебедев, определить цели для удара помогли сообщения его агентуры из Одессы, а также из Николаевской области. По его словам, украинские военные хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Когда самолеты ВВС Украины приземлились там, по ним ударили российские силы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Севастополь 23 марта был ранен ребенок. По словам, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, удары отражались средствами ПВО, более 10 ракет было сбито в небе над городом.