Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 24 марта 2024Бывший СССР

ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

РИА Новости: ВС России ударили по украинским Су-24 на аэродроме Мартыновка

Фото: Gleb Garanich / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, которые ранее атаковали Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, итоги удара по аэродрому до конца неизвестны, однако «можно смело говорить о двух самолетах Су-24». Бомбардировщики, отметил Лебедев, были переделаны под запуски иностранных ракет. Также, добавил он, сдетонировал большой склад авиационных ракет — взрыв услышали и ощутили за 12 километров от аэродрома.

Как утверждает Лебедев, определить цели для удара помогли сообщения его агентуры из Одессы, а также из Николаевской области. По его словам, украинские военные хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Когда самолеты ВВС Украины приземлились там, по ним ударили российские силы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Севастополь 23 марта был ранен ребенок. По словам, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, удары отражались средствами ПВО, более 10 ракет было сбито в небе над городом.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

      Мужчина спас жену и дочь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» и пропал

      Кучеров установил новый рекорд в НХЛ

      Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Киева к теракту

      ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

      На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

      В Германии нашли заброшенный автосалон с нераспроданными автомобилями Lada

      В центре Москвы усилили меры безопасности

      Тысячи грузовиков застряли на границе Украины и стран ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше