Адвокаты отказались добровольно защищать предполагаемых террористов из «Крокуса»

Интересы фигурантов дела о теракте в «Крокусе» защищали государственные адвокаты

Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать предполагаемых террористов из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Интересы всех четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале Красногорска представляли государственные защитники.

Ранее суд арестовал всех четверых обвиняемых в совершении теракта. Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрама Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов пробудут в СИЗО до 22 мая.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание с оружием и открыли стрельбу по посетителям. На данный момент четверо подозреваемых по делу о теракте задержаны.