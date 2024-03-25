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10:59, 25 марта 2024Культура

Актер из фильма «А зори здесь тихие» попал в больницу

Актер из фильма «А зори здесь тихие» Мартынов попал в больницу с язвой

Кадр: «А зори здесь тихие... Фильм о фильме»

Актер из фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов попал в больницу. Об этом пишет «Экспресс газета».

Отмечается, что до этого 78-летний Мартынов неоднократно жаловался на состояние своего здоровья коллегам. По данным газеты, актер был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. У него диагностировали язву 12-перстной кишки.

Ранее сообщалось, что 90-летнего российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Народный артист России попал в медицинское учреждение в ноябре 2023 года из-за ухудшения состояния на фоне перенесенного инсульта.

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      Варвара Кошечкина
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