Актер из фильма «А зори здесь тихие» попал в больницу

Актер из фильма «А зори здесь тихие» Мартынов попал в больницу с язвой

Актер из фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов попал в больницу. Об этом пишет «Экспресс газета».

Отмечается, что до этого 78-летний Мартынов неоднократно жаловался на состояние своего здоровья коллегам. По данным газеты, актер был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. У него диагностировали язву 12-перстной кишки.

Ранее сообщалось, что 90-летнего российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Народный артист России попал в медицинское учреждение в ноябре 2023 года из-за ухудшения состояния на фоне перенесенного инсульта.