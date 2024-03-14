90-летнего режиссера Митту выписали из больницы после госпитализации в ноябре

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.

90-летний народный артист России попал в больницу в ноябре 2023 года из-за ухудшения состояния на фоне перенесенного инсульта.

Ранее состояние госпитализированного кинематографиста оценивалось как тяжелое — врачи наблюдали отрицательную динамику. Из-за лежачего положения в левом легком Митту увеличилось количество свободной жидкости. Однако режиссера перевели из реанимации в обычную палату.