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17:19, 14 марта 2024Культура

90-летнего режиссера Митту выписали из больницы

90-летнего режиссера Митту выписали из больницы после госпитализации в ноябре

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.

90-летний народный артист России попал в больницу в ноябре 2023 года из-за ухудшения состояния на фоне перенесенного инсульта.

Ранее состояние госпитализированного кинематографиста оценивалось как тяжелое — врачи наблюдали отрицательную динамику. Из-за лежачего положения в левом легком Митту увеличилось количество свободной жидкости. Однако режиссера перевели из реанимации в обычную палату.

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      Мария Рюрикова
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