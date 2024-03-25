Алексей Учитель назвал причины нежелания видеть свою дочь в «Слове пацана»

Учитель рассказал, что был против съемок дочери Анны Пересильд в «Слове пацана»

Российский режиссер Алексей Учитель назвал причины нежелания видеть свою дочь Анну Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Своим мнением он поделился в разговоре с «Комсомольской правдой».

Кинематографист признался, что считает проект очень интересным, а также отметил, что рад тому, что его родственница снялась там. Несмотря на это, когда создатели сериала только начинали работать над ним, Учитель был против участия дочери, так как роль, которую ей предлагали, «погружала в тяжелейшие жизненные обстоятельства».

«Это же надо было все пропустить через себя. Сыграть такое невозможно. Мы с режиссером Жорой Крыжовниковым обсуждали отдельные моменты, чтобы уберечь Аню от психологической травмы», — признался собеседник издания.

Режиссер выразил предположение, что звездная болезнь не коснется молодую артистку из-за ее характера и примера родителей — его самого, а также актрисы Юлии Пересильд. Он подчеркнул, что после выхода сериала Анне стало поступать много предложений.

«Важно понимать, на что соглашаться, потому что этим сериалом уже задана определенная планка, и ниже ее опускаться нельзя. В этом смысле и мама, и я стараемся дать Ане правильный совет. Но она уже очень самостоятельный человек, и этот сериал на самом деле сделал ее очень взрослой», — отметил кинематографист.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности съемочной команды заняться работой над вторым сезоном проекта.