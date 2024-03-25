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18:18, 25 марта 2024Культура

Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о готовности снимать второй сезон

Сценарист «Слова пацана» Золотарев заявил, что второго сезона пока нет в планах

Кадр: телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности съемочной команды заняться работой над вторым сезоном проекта. Его слова передает ТАСС.

«Второго сезона пока не будет», — заявил кинематографист на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Золотарев отметил, что причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, так как первый сезон, по его мнению, получился «правда классным».

«Мы понимаем, что с этими персонажами происходит дальше. У нас есть предположение того, как она может развиваться, какие-то предчувствия того, что там может быть в этой истории. Но мы пока туда не идем. Не идем сознательно, потому что нет абсолютной уверенности в том, что нам нужно это сейчас сделать. Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти», — признался сценарист.

При этом он добавил, что история героев проекта с самого начала была рассчитана на три сезона.

Ранее наказанный за потасовку в новосибирском баре семью сутками ареста звезда «Слова пацана» Никита Кологривый рассказал об условиях в изоляторе.

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      Анастасия Астахова
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