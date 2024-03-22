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12:02, 22 марта 2024Культура

Кологривый рассказал об условиях в изоляторе

Актер Кологривый заявил, что условия в изоляторе не очень приятные

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наказанный за потасовку в новосибирском баре семью сутками ареста актер Никита Кологривый рассказал об условиях в изоляторе. Его слова приводит РИА Новости в Telegram-канале.

По словам актера, они «не очень приятные». Звезда «Слова пацана» также отметил, что считает наказание семью сутками в изоляторе слишком жестоким.

Ранее были названы взятые Кологривым с собой в спецприемник книги. «"Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть», — отметил источник, затруднившись назвать другие книги.

В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток. После этого дебошир укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

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