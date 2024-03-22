Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:26, 22 марта 2024Культура

Названы взятые Кологривым с собой в спецприемник книги

Кологривый в спецприемнике планирует читать книгу о художнике Сурикове и «Бесов»
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Наказанный за потасовку в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Уточняется, что актер взял в камеру четыре книги. «"Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть», — отметил источник, затруднившись назвать другие книги.

Кроме того, Кологривый также просил своих знакомых передать ему в камеру роман Федора Достоевского «Бесы».

В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток. После этого дебошир укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Их здесь не будут ждать». В Кремле высказались об уехавших и вставших на позицию врага россиянах

      Оценено влияние порнографии на потенцию

      СКР завершил следствие по делу Блиновских

      В РФС оценили влияние ситуации с осужденным Промесом на российский футбол

      Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущей катастрофе

      Россияне бросились скупать один вид стройматериалов

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      Прокуратура обжаловала административный арест Кологривого

      Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

      В США заявили о неспособности Украины обеспечить себя снарядами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше