Названы взятые Кологривым с собой в спецприемник книги

Кологривый в спецприемнике планирует читать книгу о художнике Сурикове и «Бесов»

Наказанный за потасовку в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Уточняется, что актер взял в камеру четыре книги. «"Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть», — отметил источник, затруднившись назвать другие книги.

Кроме того, Кологривый также просил своих знакомых передать ему в камеру роман Федора Достоевского «Бесы».

В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток. После этого дебошир укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.