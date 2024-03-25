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19:47, 24 марта 2024Моя страна

Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае 440 миллионов лет назад

Ученые на Алтае нашли граптолиты, подтверждающие существование моря в регионе

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Ученые в Горном Алтае нашли ископаемые, которые подтверждают существование в регионе моря около 440 миллионов лет назад. Об этом сообщается на портале «Вечерний Барнаул».

Исследователям из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН удалось обнаружить дендроидные граптолиты — морских животных, ранее обитавших на дне доисторических морей.

Как заверяют ученые, находку можно считать уникальной, поскольку в большинстве случаев данные ископаемые получалось находить в слоях, которые не относятся к месту их обитания. Однако при раскопках в Горном Алтае эксперты определили четыре рода аксонов дендроидей.

«Они сохранились в том же положении, в каком существовали на дне моря, — в виде кустообразных и древовидно-ветвистых, конусовидных или воронковидных кубков», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года в Республике Алтай состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Все желающие смогли посетить зимнюю ярмарку и городской праздник с участием местных артистов, танцевальных коллективов и звезд эстрады.

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      Марк Успенский
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