Криптобиржа Binance пообещала не бросать российский бизнес

Binance пообещала найти нового покупателя российского бизнеса вместо CommEX

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance не бросит российский бизнес после того, как другая криптобиржа CommEX, выкупавшая этот актив, сообщила о скором закрытии. В настоящее время площадка ведет переговоры с новыми потенциальными покупателями. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы компании пишет Forbes.

«Мы планируем окончательно свернуть все обменные услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу для пользователей во время этого перехода», — пообещали в компании.

О продаже российского бизнеса CommEX стало известно в конце сентября прошлого года. В Binance объяснили, что дальнейшая работа здесь была бы несовместима со стратегией по соблюдению требований.

Однако 25 марта CommEX сообщила, что начинает сворачивать операции, и к 10 мая вся работа будет прекращена. Представитель криптобиржи отметил, что решению предшествовал тщательный анализ текущей ситуации и пересмотр стратегических планов.