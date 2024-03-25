Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:44, 25 марта 2024Экономика

Преемник криптобиржи Binance в России объявил о закрытии

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX прекратит работу

Фото: Unsplash

Криптобиржа CommEX, купившая в сентябре 2023 года российский бизнес крупнейшей площадки для торговли криптоактивами Binance, объявила о закрытии. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

Постепенная приостановка операций начинается сегодня, 25 марта. В 13:00 по московскому времени компания закрыла регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также остановила прием депозитов в фиатных и криптовалютах.

Ровно через три дня биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке, так что у пользователей останется право только закрыть позиции. На 2 апреля намечено прекращение публикаций новых объявлений на p2p-маркетплейсе, возможности создавать ордера на покупку криптовалюты также не будет. Далее, 5 апреля, будут закрыты все p2p-ордера и объявления.

18 апреля автоматически закроются все торговые пары, а 23 апреля будет остановлен спотовый рынок. Пользователи лишатся возможности открывать ордера, а все открытые будут отменены системой. Наконец, 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу. Площадка рекомендует клиентам активнее закрывать свои позиции и выводить средства.

Сохранившиеся после этой даты аккаунты пользователей будут облагаться платой в размере 1 процента от объема активов на день прекращения работы платформы, а те активы, что не являются стейблкоинами, конвертируют в USDT.

Решение о закрытии CommEX приняла «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов». Binance, объясняя уход из России, указывала, что дальнейшая работа здесь была бы несовместима со стратегией по соблюдению требований.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

      В ЕС допустили возобновления сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Стюардесса из России сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранцев

      Назван самый проверяемый на допинг российский спортсмен в 2024 году

      МИД России не признал расширение континентального шельфа США

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Названы особенности российского комплекса «Штурм-С»

      Показано убранство яхты Марка Цукерберга за 28 миллиардов рублей

      В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали национальный хирургический центр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше