Преемник криптобиржи Binance в России объявил о закрытии

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX прекратит работу

Криптобиржа CommEX, купившая в сентябре 2023 года российский бизнес крупнейшей площадки для торговли криптоактивами Binance, объявила о закрытии. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

Постепенная приостановка операций начинается сегодня, 25 марта. В 13:00 по московскому времени компания закрыла регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также остановила прием депозитов в фиатных и криптовалютах.

Ровно через три дня биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке, так что у пользователей останется право только закрыть позиции. На 2 апреля намечено прекращение публикаций новых объявлений на p2p-маркетплейсе, возможности создавать ордера на покупку криптовалюты также не будет. Далее, 5 апреля, будут закрыты все p2p-ордера и объявления.

18 апреля автоматически закроются все торговые пары, а 23 апреля будет остановлен спотовый рынок. Пользователи лишатся возможности открывать ордера, а все открытые будут отменены системой. Наконец, 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу. Площадка рекомендует клиентам активнее закрывать свои позиции и выводить средства.

Сохранившиеся после этой даты аккаунты пользователей будут облагаться платой в размере 1 процента от объема активов на день прекращения работы платформы, а те активы, что не являются стейблкоинами, конвертируют в USDT.

Решение о закрытии CommEX приняла «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов». Binance, объясняя уход из России, указывала, что дальнейшая работа здесь была бы несовместима со стратегией по соблюдению требований.