Крупнейшая криптовалютная биржа уйдет из России

Криптовалютная биржа Binance уйдет из России и продаст бизнес CommEX

Руководство крупнейшей криптовалютной биржи Binance приняло решение полностью уйти с российского рынка и продать свой бизнес в стране компании CommEX. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман заявил, что дальнейшая работа площадки на территории России была бы несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». В дальнейшем руководство Binance сконцентрируется на развитии бизнеса в других странах и в течение ближайших нескольких месяцев закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ.

В торговой площадке также уточнили, что процесс отключения от платформы действующих пользователей займет до одного года. При этом все клиентские активы будут надежно защищены. Совместно с новым владельцем российского бизнеса руководство компании будет своевременно оповещать пользователей о процедуре переноса их активов на новую платформу.