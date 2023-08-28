Крупнейшая криптовалютная биржа задумалась об уходе из России

WSJ: крупнейшая криптобиржа Binance рассматривает полный уход из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance задумалась об уходе из России, со ссылкой на неназванного представителя площадки сообщает The Wall Street journal.

С 26 августа криптобиржа Binance запретила для россиян проведение любых валютных операций за исключением рублевых. Ограничения коснулись клиентов, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Решение приняли после того, как компанию обвинили в помощи россиянам переводить деньги за рубеж в обход западных санкций.

В понедельник, 28 августа площадка сообщила пользователям в России, что они больше не могут обменивать цифровые токены на валюту, отличную от рублей. Ограничения на проведение операций также ввели в отношении граждан, проживающих за пределами страны.

По мнению экономиста Центра цифровой экономики МГИМО Элины Сидоренко решение криптобиржи негативно скажется на отечественных инвесторах: Binance являлась одной из ключевых торговых площадок для пользователей из России. После ввода ограничений санкционное давление продолжится, до конца 2023 года с большой долей вероятности будет наблюдаться тренд повсеместного ограничения российских криптоинвесторов, допустила она.

В июне крупная криптовалютная биржа OKX сделала недоступными для россиян сервис Earn с годовой доходностью более 99 процентов и финансовые индексы Shark Fin и продукты «Двойные инвестиции». Биржа уточнила, что текущие подписки продлевать не будут, а если продукт предусматривает досрочное погашение, пользователи смогут завершить их заранее.