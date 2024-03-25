Дело о расправе над двумя россиянами раскрыли спустя 18 лет после преступления

В Красноярском крае дело об убийстве двух мужчин раскрыли спустя 18 лет

В Красноярском крае следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 2005 году после расправы над двумя мужчинами в возрасте 42 и 49 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны мужчины, которые на тот момент были несовершеннолетними. Сейчас одного из подозреваемых задержали по месту проживания в городе Железногорске, второй уже отбывает срок в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, остальные ушли из жизни. Задержанного арестовали. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 апреля 2005 года пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет встретили на одной из улиц двоих мужчин без определенного места жительства. Несовершеннолетние начали драку с бомжами, став избивать их руками, ногами и палками. Заметив свет фар, проезжавшего мимо автомобиля, молодые люди скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае следователи обвиняют действующего главу администрации сельского поселения в Дагестане Абдуллу Курбанова в грабеже ювелирного магазина и расправе над охранником в составе организованной преступной группы (ОПГ). Эти преступления он мог совершить 20 лет назад.