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19:12, 25 марта 2024Силовые структуры

Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

СКР прекратит дело машиниста, распылившего баллончик во время конфликта в метро

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил прекратить уголовное дело в отношении машиниста электропоезда, который использовал баллончик во время конфликта в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«С учетом установленных обстоятельств председатель СКР поручил прекратить уголовное дело в отношении машиниста электропоезда и доложить об исполнении поручения», — указали в СК.

Ссора между машинистом и двумя молодыми людьми произошла в декабре 2023 года на платформе Московского метрополитена. В ходе конфликта мужчина в ответ на действия оппонентов распылил аэрозольный баллончик. Позже следователи возбудили уголовное дело для установления обстоятельств конфликта.

Ранее правоохранительные органы прекратили два уголовных дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Речь идет о делах по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

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      Олеся Мицкевич
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