Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса»

Дима Билан посетил стихийный мемориал у «Крокуса» и почтил память погибших

Российский певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнитель посетил стихийный мемориал у концертного зала утром в понедельник, 25 марта.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.