Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен напоминают хлопающих дверью 13-летних подростков

Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напоминают хлопающих дверью и запирающихся в своей комнате 13-летних подростков. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью для фильма «Белград», сообщает ТАСС.

«У госпожи фон дер Ляйен больше подростковый подход — она действует не как взрослый зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результата», — сказала дипломат.

По ее словам, Бербок определенно тоже является примером такого ребячества. Она подчеркнула, что из-за этого сегодня действительно возникает проблема с пониманием того, как выбрать партнера в Европе, поскольку «истинные джентльмены и дамы ушли».

Ранее Кнайсль заявила, что войска Запада находятся на территории Украины. Она отметила, что это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, когда говорил, что, если Берлин пошлет Киеву ракеты, то ему придется послать немецкие войска, как это сделали британцы.