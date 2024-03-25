Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 25 марта 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии сравнила Бербок и фон дер Ляйен с 13-летними подростками

Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен напоминают хлопающих дверью 13-летних подростков
Анналена Бербок (слева) и Урсула фон дер Ляйен (справа)

Анналена Бербок (слева) и Урсула фон дер Ляйен (справа). Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напоминают хлопающих дверью и запирающихся в своей комнате 13-летних подростков. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью для фильма «Белград», сообщает ТАСС.

«У госпожи фон дер Ляйен больше подростковый подход — она действует не как взрослый зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результата», — сказала дипломат.

По ее словам, Бербок определенно тоже является примером такого ребячества. Она подчеркнула, что из-за этого сегодня действительно возникает проблема с пониманием того, как выбрать партнера в Европе, поскольку «истинные джентльмены и дамы ушли».

Ранее Кнайсль заявила, что войска Запада находятся на территории Украины. Она отметила, что это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, когда говорил, что, если Берлин пошлет Киеву ракеты, то ему придется послать немецкие войска, как это сделали британцы.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

      В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

      Поставки древесины из России в дружественные страны взлетели

      Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

      Адвокат заявил о невозможности смертной казни исполнителям теракта в «Крокусе»

      Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

      В Германии обвинили Украину в передаче западного оружия третьим сторонам

      Грузовик врезался в военный автобус на МКАД и загорелся

      Экс-глава МИД Австрии сравнила Бербок и фон дер Ляйен с 13-летними подростками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше