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20:20, 25 марта 2024Среда обитания

Экс-супруга Бондарчука ужаснулась антисанитарии в элитном московском доме

Светлана Бондарчук пожаловалась на антисанитарию в доме у Патриарших прудов
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Телеведущая Светлана Бондарчук пожаловалась на состояние элитного дома в центре Москвы. Экс-супругу Федора Бондарчука ужаснула антисанитария в подвале здания, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Речь идет о доме 1905 года постройки в Ермолаевском переулке, недалеко от Патриарших прудов. По словам Бондарчук, канализация в подвале стекает прямо в землю. «Что еще важно — это помещение оказалось в аварийном состоянии. Я была уверена, что денежные средства, которые мы платим за капремонт, идут именно на него. Но нет», — поделилась телеведущая.

Бондарчук написала жалобы в различные инстанции, однако все они были проигнорированы. «Тем временем новые собственники помещения просто прикрывают гипсокартоном реальное состояние дел», — добавила она.

Ранее Светлана Бондарчук обнаружила в доме необычного соседа. Телеведущая убеждена, что рядом с ней поселился домовой. Присутствие потустороннего духа экс-главред журнала Hello заподозрила, услышав незнакомые голоса. На наличие в доме необычного жильца указывали и подброшенные монетки. Таким образом он, по словам знаменитости, проверяет, на связи ли с ним хозяева квартиры. Ни приверженкой мистицизма, ни сумасшедшей Бондарчук себя при этом не считает.

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      Нина Ташевская
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