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14:01, 25 марта 2024Мир

Франция предложила России укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Макрон: Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с прессой, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в cоцсети X.

«Мы контактируем на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить сотрудничество на основе имеющейся у нас информации и той, которая может быть полезной для российской стороны», — сказал французский лидер.

По его словам, поначалу обмены будут осуществляться на этом уровне, однако дальнейшее сотрудничество будет зависеть от развития ситуации.

Ранее Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики, связанное с терактом, произошедшим 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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      Семен Александров
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