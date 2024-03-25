Франция предложила России укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Макрон: Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с прессой, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в cоцсети X.

«Мы контактируем на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить сотрудничество на основе имеющейся у нас информации и той, которая может быть полезной для российской стороны», — сказал французский лидер.

По его словам, поначалу обмены будут осуществляться на этом уровне, однако дальнейшее сотрудничество будет зависеть от развития ситуации.

Ранее Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики, связанное с терактом, произошедшим 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.