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22:37, 24 марта 2024Мир

Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе»

Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в подмосковном «Крокусе»
СюжетВзрывы в Киеве:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики. Мероприятие связано с произошедшим в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» теракте, пишет Agence France-Presse.

Как уточняется, заседание началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Оно посвящено теракту и его последствиям.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на произошедший в Красногорске теракт, подчеркнув, что решительно осуждает теракт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом он добавил, что Эммануэль Макрон, наоборот, захочет не допустить проявления истины.

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      Марина Совина
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