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18:27, 23 марта 2024Мир

Во Франции призвали расследовать возможные связи Украины с терактом в «Крокусе»

Политик Филиппо: нужно расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокусе»
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта.

«Мы должны теперь потребовать полного расследования возможной связи Украины с произошедшим и того, что на самом деле финансируют те миллиарды, которые мы посылаем туда уже больше двух лет», — заявил он.

При этом Филиппо добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, захочет не допустить проявления истины.

Ранее французский лидер отреагировал на произошедший в Красногорске теракт, подчеркнув, что решительно осуждает теракт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.

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      Семен Александров
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