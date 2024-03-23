Во Франции призвали расследовать возможные связи Украины с терактом в «Крокусе»

Политик Филиппо: нужно расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокусе»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта.

«Мы должны теперь потребовать полного расследования возможной связи Украины с произошедшим и того, что на самом деле финансируют те миллиарды, которые мы посылаем туда уже больше двух лет», — заявил он.

При этом Филиппо добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, захочет не допустить проявления истины.

Ранее французский лидер отреагировал на произошедший в Красногорске теракт, подчеркнув, что решительно осуждает теракт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.