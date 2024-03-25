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16:42, 25 марта 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ раскрыл подробности об операции по поимке террористов из «Крокуса»

Генерал Михайлов рассказал о поиске террористов из «Крокуса» с тепловизорами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Russian Investigative Committee / Reuters

Обвиняемых в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» мужчин в лесу искали с помощью тепловизоров, собак, других инструментов, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он также описал работу по перехвату машины, на которой пытались скрыться обвиняемые.

«Была работа по установлению машины, на которой они уехали, разбирались, куда она поехала, дальше — перехват. У нас по всей стране есть подразделения органов внутренних дел, ФСБ. Команда идет по всей трассе, и каждый субъект выставляет кордоны. Гаишник в Брянске [получил ориентировку на эту машину] и стрелял по колесам. Машина перевернулась, они побежали в лес», — рассказал Михайлов.

Дальнейшая работа, по его словам, во многом зависела от квалификации тех людей, что искали террористов. В данном случае, как считает Михайлов, эту работу можно назвать грамотной.

«Одного зафиксировали с помощью тепловизоров, с дерева сняли. Задействовали собак, большой инструментарий. Может, были следы на снегу. В любом случае работа это очень тяжелая, там везде уже раскисшая грязь по колено», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

По неофициальным данным, теракт унес жизни 144 человек.

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      Наталия Белова
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