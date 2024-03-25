Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:56, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Генпрокуратура опровергла данные о не введенном в эксплуатацию здании «Крокуса»

Генпрокуратура РФ: здание «Крокуса» ввели в эксплуатацию 12 октября 2009 года

Фото: Hannah Wagner / dpa / Globallookpress.com

Telegram-канал BRIEF сообщил, что здание «Крокус Сити Холла» по адресу улица Международная, 20 в Красногорске не было обозначено как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра. Это может быть признаком того, что здание не получало разрешения на ввод в эксплуатацию, отметили авторы поста. В качестве примера они привели ситуацию со сгоревшим в Шушарах складом Wildberries.

Генеральная прокуратура России в своем Telegram-канале опровергла это сообщение. «По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года. Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовала на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве. Там также порекомендовали гражданам не распространять недостоверные сведения.

Информация о том, что здание «Крокус Сити Холла» не было введено в эксплуатацию, не распространилась в СМИ. Об этом написали лишь некоторые Telegram-каналы, например «Незыгарь» и Avia.pro.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

      Раскрыта офицерская схема отъема денег у рядовых солдат ВСУ

      Дания и Украина подписали меморандум об оборонных закупках

      Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

      В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

      Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

      Прохор Шаляпин получил квартиру в наследство от бабушки друга

      Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области

      В Армении заявили о причастности напавших на полицейский участок к оппозиции

      В Ростовской области прозвучали два взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше