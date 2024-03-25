Генпрокуратура опровергла данные о не введенном в эксплуатацию здании «Крокуса»

Генпрокуратура РФ: здание «Крокуса» ввели в эксплуатацию 12 октября 2009 года

Telegram-канал BRIEF сообщил, что здание «Крокус Сити Холла» по адресу улица Международная, 20 в Красногорске не было обозначено как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра. Это может быть признаком того, что здание не получало разрешения на ввод в эксплуатацию, отметили авторы поста. В качестве примера они привели ситуацию со сгоревшим в Шушарах складом Wildberries.

Генеральная прокуратура России в своем Telegram-канале опровергла это сообщение. «По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года. Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовала на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве. Там также порекомендовали гражданам не распространять недостоверные сведения.

Информация о том, что здание «Крокус Сити Холла» не было введено в эксплуатацию, не распространилась в СМИ. Об этом написали лишь некоторые Telegram-каналы, например «Незыгарь» и Avia.pro.

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