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08:50, 25 марта 2024Экономика

Главный нефтеконкурент России «отменил» пик мирового спроса на сырье

Глава Saudi Aramco Нассер: нефть будет доминировать в энергетике еще десятилетия

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Саудовской Аравии, являющейся главным нефтяным конкурентом России, «отменили» пик мирового спроса на сырье. Глава местной госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что пик глобального потребления нефти не произойдет ни в 2030 году, ни в ближайшие десятилетия. Его слова приводит газета «Известия».

Согласно его ожиданиям, мировое сообщество продолжит активно потреблять нефть в обозримом будущем. На этом фоне концепция энергетического перехода на альтернативные виды топлива на данный момент является несостоятельной.

Нассер считает, что вместо фантазий об отказе от углеводородов государства и корпорации должны озаботиться инвестициями в нефть и газ наравне с вложениями в альтернативную энергетику, работающую на возобновляемых источниках.

Только при такой схеме можно будет добиться необходимого баланса. В противном случае потребителям и мировой экономике в целом будет очень тяжело, заключил глава Saudi Aramco.

Ранее Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) представили свои очередные прогнозы по спросу на нефть. В первой спрогнозировали, что пик глобального потребления нефти придется на 2045 год. В то же время в МЭА ожидают достижение максимального показателя уже к 2030 году.

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      Анатолий Акулов
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