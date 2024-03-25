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12:05, 25 марта 2024Мир

Главу ЦБ Польши заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Главу ЦБ Польши заподозрили в помощи партии «Право и справедливость» на выборах
Адам Глапинский

Адам Глапинский. Фото: Darek Delmanowicz / PAP / Globallookpress.com

Главу Центрального банка (ЦБ) Польши Адама Глапинского заподозрили в злоупотреблении полномочиями и помощи партии его друга Ярослава Качиньского победить на выборах, прошедших в прошлом году. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском заявило, что Глапинский злоупотребил своими полномочиями, пытаясь помочь партии «Право и справедливость» победить на выборах в октябре прошлого года.

По мнению главы ЦБ, премьер-министр обвиняет его необоснованно. При этом он подчеркнул, что он готов пойти на перемирие с главой правительства. «Я напишу письмо господину Туску, чтобы сказать, что существует так много недоразумений и так много плохих слов с обеих сторон, что я думаю, что пришло время встретиться и поговорить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что конфликтующие президент Польши Анджей Дуда и премьер Дональд Туск оставили позади разногласия ради совместного визита в Вашингтон, во время которого они попросили у президента США Джо Байдена подтолкнуть НАТО к увеличению расходов на оборону и выделению помощи Украине.

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      Лина Пивоварова
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