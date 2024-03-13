Премьер и президент Польши оставили споры ради совместного визита в США
Конфликтующие президент Польши Анджей Дуда и премьер Дональд Туск оставили спор ради совместного визита в Вашингтон, в ходе которого они попросили у президента США Джо Байдена подтолкнуть НАТО к увеличению расходов на оборону и выделению средств для Украины. Об этом сообщает Fox News.
«Агрессия России против Украины действительно продемонстрировала, что Соединенные Штаты являются и должны оставаться лидером в области безопасности, но другие союзники должны взять на себя больше ответственности за безопасность альянса в целом», — заявил Дуда.
Он призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, отметив, что Польша уже выделяет четыре процента от своего ВВП на военные нужды, в то время как у остальных стран-членов альянса этот показатель равен двум процентам.
Байден высоко оценил слова Дуды и призвал усилить поддержку Киева, добавив, что «Польша из своего опыта знает, что Россия не остановится на Украине».
Визит польских лидеров в Вашингтон был приурочен к 25-й годовщине вступления Польши в НАТО.
Ранее Дональд Туск указал на проблемы в поддержке Украины странами Запада, пообещав «мобилизовать коллег в Европе».