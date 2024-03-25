Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

Невролог Зинчева: храп может возникать из-за ожирения и неврологических болезней

Храп может указывать на развитие нескольких потенциально опасных состояний и серьезных заболеваний, рассказала врач-невролог, врач-сомнолог Ольга Зинчева. Ее слова цитируют «Известия».

Храп, рассказала Зинчева, может возникать при патологиях дыхательных органов: аллергического ринита, искривления носовой перегородки, анатомически узкой глотки, увеличения небных миндалин, полипов в носу, злокачественных или доброкачественных новообразований носоглотки. Кроме того, продолжила врач, причиной храпа могут быть эндокринные болезни, например ожирение. «У таких пациентов происходит увеличение объема клетчатки во всех зонах, и в области шеи в том числе, в результате чего глотка не может нормально расправляться, и это приводит к затруднению прохождения воздуха по дыхательным путям», — объяснила невролог.

Часто, по словам врача, из-за гормональных изменений начинают храпеть женщины в пременопаузе и менопаузе. Кроме того, храп может быть симптомом различных неврологических заболеваний: нервно-мышечной дистрофией, боковым амиотрофическим склерозом (БАС), а также после инсульта из-за ослабления мышц дыхательных путей.

В заключение Зинчева напомнила о влиянии вредных привычек на возникновение храпа. Расслабление мышц гортани, по словам врача, возникает при злоупотреблении алкоголем и седативными веществами. Курящие вдвое чаще подвержены развитию храпа, предупредила она, из-за систематического раздражения слизистой верхних дыхательных путей.

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