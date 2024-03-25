Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:33, 25 марта 2024Забота о себе

Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

Невролог Зинчева: храп может возникать из-за ожирения и неврологических болезней

Фото: Unsplash

Храп может указывать на развитие нескольких потенциально опасных состояний и серьезных заболеваний, рассказала врач-невролог, врач-сомнолог Ольга Зинчева. Ее слова цитируют «Известия».

Храп, рассказала Зинчева, может возникать при патологиях дыхательных органов: аллергического ринита, искривления носовой перегородки, анатомически узкой глотки, увеличения небных миндалин, полипов в носу, злокачественных или доброкачественных новообразований носоглотки. Кроме того, продолжила врач, причиной храпа могут быть эндокринные болезни, например ожирение. «У таких пациентов происходит увеличение объема клетчатки во всех зонах, и в области шеи в том числе, в результате чего глотка не может нормально расправляться, и это приводит к затруднению прохождения воздуха по дыхательным путям», — объяснила невролог.

Часто, по словам врача, из-за гормональных изменений начинают храпеть женщины в пременопаузе и менопаузе. Кроме того, храп может быть симптомом различных неврологических заболеваний: нервно-мышечной дистрофией, боковым амиотрофическим склерозом (БАС), а также после инсульта из-за ослабления мышц дыхательных путей.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

В заключение Зинчева напомнила о влиянии вредных привычек на возникновение храпа. Расслабление мышц гортани, по словам врача, возникает при злоупотреблении алкоголем и седативными веществами. Курящие вдвое чаще подвержены развитию храпа, предупредила она, из-за систематического раздражения слизистой верхних дыхательных путей.

Ранее врач-отоларинголог и пластический хирург Андрей Макаров раскрыл неожиданную причину головной боли. Он заявил, что неприятные ощущения могут возникать из-за искривленной носовой перегородки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

      Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

      Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

      Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

      На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

      Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

      Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше