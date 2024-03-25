Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:16, 25 марта 2024Среда обитания

Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

ВТБ: объем выдачи ипотеки на частные дома достигнет рекордного 1 трлн руб

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России достигнет одного триллиона рублей. Рекордные продажи частных домов в 2024 году «Известиям» предрекли в ВТБ.

На фоне динамичного роста спроса кредит на такой вид жилья получило вдвое больше россиян, чем в 2023 году. По данным кредитной организации, только за январь-февраль объем ИЖС вырос почти на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный интерес россиян к частному строительству объясняется госпрограммами по ипотеке. Текущие ставки не превышают 8 процентов, для семей с детьми они снижены до 6 процентов.

Аналитики отмечают, что с начала года кредит в банке оформили свыше 1,4 тысячи клиентов. Общая сумма сделок превысила 8,6 миллиарда рублей — на 45 процентов больше результата за первые три месяца 2023 года. Ипотеку оформляли в среднем на 6,1 миллиона рублей. По прогнозам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в дальнейшем все больше программ кредитования будут становиться адресными.

Материалы по теме:
«Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
«Как прежде уже не будет»Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
8 июня 2021
Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье?
Теперь дороже.Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье?
21 мая 2021

При этом на данный момент доля готовых частных домов в структуре выдач жилищных кредитов составляет менее 20 процентов. Рынок получит дополнительный импульс, если государство начнет компенсировать ставки проектного финансирования ИЖС, убежден Бабин. Высокая себестоимость строительства вынуждает даже крупные компании сужать ассортимент в сегменте. Повысит эффективность и принятие закона об эскроу-счетах при расчетах между покупателями строящихся частных домов и девелоперами. Как поясняет эксперт, эта мера повысила прозрачность на рынке многоквартирных домов, улучшив механизм защиты средств дольщиков и снизив риски задержки ввода объектов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться строительством домов под ключ — спрос на этот вид услуг поднялся в полтора раза. Предложение на рынке ИЖС и участков при этом выросло лишь на 0,4 процента — до 1,175 миллиона объектов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт. Где планировалось нападение?

      В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

      В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

      Поставки древесины из России в дружественные страны взлетели

      Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

      Адвокат заявил о невозможности смертной казни исполнителям теракта в «Крокусе»

      Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

      В Германии обвинили Украину в передаче западного оружия третьим сторонам

      Грузовик врезался в военный автобус на МКАД и загорелся

      Экс-глава МИД Австрии сравнила Бербок и фон дер Ляйен с 13-летними подростками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше