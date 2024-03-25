Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

ВТБ: объем выдачи ипотеки на частные дома достигнет рекордного 1 трлн руб

Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России достигнет одного триллиона рублей. Рекордные продажи частных домов в 2024 году «Известиям» предрекли в ВТБ.

На фоне динамичного роста спроса кредит на такой вид жилья получило вдвое больше россиян, чем в 2023 году. По данным кредитной организации, только за январь-февраль объем ИЖС вырос почти на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный интерес россиян к частному строительству объясняется госпрограммами по ипотеке. Текущие ставки не превышают 8 процентов, для семей с детьми они снижены до 6 процентов.

Аналитики отмечают, что с начала года кредит в банке оформили свыше 1,4 тысячи клиентов. Общая сумма сделок превысила 8,6 миллиарда рублей — на 45 процентов больше результата за первые три месяца 2023 года. Ипотеку оформляли в среднем на 6,1 миллиона рублей. По прогнозам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в дальнейшем все больше программ кредитования будут становиться адресными.

При этом на данный момент доля готовых частных домов в структуре выдач жилищных кредитов составляет менее 20 процентов. Рынок получит дополнительный импульс, если государство начнет компенсировать ставки проектного финансирования ИЖС, убежден Бабин. Высокая себестоимость строительства вынуждает даже крупные компании сужать ассортимент в сегменте. Повысит эффективность и принятие закона об эскроу-счетах при расчетах между покупателями строящихся частных домов и девелоперами. Как поясняет эксперт, эта мера повысила прозрачность на рынке многоквартирных домов, улучшив механизм защиты средств дольщиков и снизив риски задержки ввода объектов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться строительством домов под ключ — спрос на этот вид услуг поднялся в полтора раза. Предложение на рынке ИЖС и участков при этом выросло лишь на 0,4 процента — до 1,175 миллиона объектов.