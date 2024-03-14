Россияне стали чаще интересоваться одним видом услуг

«Авито»: россияне стали чаще интересоваться строительством домов под ключ

Интерес россиян к строительству частных домов под ключ вырос. Спрос на этот вид услуг поднялся в полтора раза, свидетельствуют данные онлайн-площадки «Авито». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 2022 года пользователи площадки стали интересоваться покупкой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 17 процентов чаще. По данным компании, к поиску строителей россияне прибегают на 38 процентов чаще.

Наибольший интерес граждане проявляют к кладочным и изыскательным работам для изучения местности. Также вырос спрос на проектирование и составление сметы. Специалисты по ремонту и отделке за 2023 год стали популярнее на 61 процент. Самыми востребованными оказались услуги сантехника, квартирного ремонта под ключ и сборки мебели. Активизировался спрос и на грузоперевозки.

Предложение на рынке частных домов и земли при этом выросло лишь на 0,4 процента — до 1,175 миллиона объектов. Средняя площадь участков осталась прежней — 11 соток.

Ранее сообщалось о повышенном интересе девелоперов к частным домам. На сегодняшний день в этом сегменте рынка занято не более 10 процентов компаний. В ближайшее время их ряды обещают пополнить еще 41 процент застройщиков. Эксперты, однако, считают, что массовому выходу на рынок ИЖС помешает плохая развитость загородной инфраструктуры и низкая маржинальность бизнеса.