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09:28, 14 марта 2024Среда обитания

Российские застройщики заинтересовались одним типом жилья

ДОМ.РФ: 41% застройщиков планирует начать строительство частных домов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российские застройщики многоквартирных домов намерены выйти на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). О таких планах высказался 41 процент отечественных девелоперов, подсчитал ДОМ.РФ. Результаты опроса института развития приводит газета «Коммерсантъ».

На сегодняшний день в этом сегменте рынка занято не более 10 процентов компаний. Интерес застройщиков растет на фоне внедрения госипотеки на частные дома. До сих пор выход девелоперов на рынок ИЖС сдерживали плохая транспортная доступность мест малоэтажного строительства и дефицит соответствующих банковских продуктов.

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В группе компаний «Жилой квартал», однако, считают, что массовому выходу на рынок ИЖС может помешать неразвитость загородной инфраструктуры. Инженерное проектирование и работы по благоустройству окажутся слишком сложными и затратными. При низкой доходности такого строительства цена ошибки очень высока, добавляют в агентстве VSN Group.

Популярность, которую ИЖС в последнее время обрело среди населения, возникла во время пандемии коронавируса, поясняют эксперты. Однако прогнозировать дальнейшее повышение спроса на индивидуальное строительство трудно. Сейчас, по сведениям Клуба инвесторов Москвы, показатель откатывается назад, и удаленная работа теряет прежнюю актуальность.

Ранее опрос популярной онлайн-площадки для объявлений показал, что россияне стали терять интерес к земельным участкам. С ноября спрос на их покупку упал на 14 процентов, а цены только выросли.

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      Виктория Клабукова
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